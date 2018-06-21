"В приемное отделение больницы доставили 62-летнего мужчину. У него диагностировали 18 колото-резаных ран шеи. Раненого по месту жительства обнаружила соседка. В таком состоянии мужчина провел в своем доме почти сутки. Пострадавшего прооперировали и доставили в областную больницу", - сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Следственно-оперативная группа установила, что к преступлению причастен 64-летний мужчина, с которым пострадавший дружил более 15 лет и вместе работал. Мужчину разыскали по месту работы. В тот день они вместе распивали спиртные напитки. И-за чего возник конфликт и поножовщина - не помнит.

Подозреваемого задержали. По факту покушения на убийство открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

В около восьми неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из которых получил ножевое ранение, еще двое были сильно избитыми.

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