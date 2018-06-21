Появились новые подробности поединка Усика против Гассиев. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что у Александра Усика и Мурата Гассиева будет реванш независимо от результата первого боя,передает со ссылкой на .

"У нас в любом случае будет реванш, это уже договорено. Независимо от результата первого боя, повторный пройдет в другой стране. Речь шла о Лос-Анджелесе, но окончательное решение пока не принято. В любом случае, я надеюсь, что в Москве победит сильнейший и никаких скандалов не будет ", - говорит Умара

Финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе пройдет 21 июля в Москве.

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