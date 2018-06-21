|Кендіс Свейнпул причарувала знімком новонародженого сина
|21.06.2018 05:38
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А тепер зіркова мама поділилася знімком немовляти в соціальній мережі Інстаграм:
"Спасибі вам велике за всі побажання... Наш маленький з'явився на світ вдома і він не міг бути більш досконалим", - підписала світлину модель.
Нагадаємо, модель виховує старшого сина Анаку.
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