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Кендіс Свейнпул причарувала знімком новонародженого сина
21.06.2018 05:38
Вчора, 19 червня, стало відомо, що модель Кендіс Свейнпул вдруге стала мамою, у неї народився хлопчик.

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А тепер зіркова мама поділилася знімком немовляти в соціальній мережі Інстаграм:

"Спасибі вам велике за всі побажання... Наш маленький з'явився на світ вдома і він не міг бути більш досконалим", - підписала світлину модель.

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Нагадаємо, модель виховує старшого сина Анаку.

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