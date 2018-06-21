Компания International Media Overseas, связанная с российским музыкантом, другом главы Кремля Владимира Путина Сергеем Ролдугиным проводила подозрительные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, выяснила "Новая газета", получив новые документы юридической фирмы Mossack Fonseca. Через офшоры Ролдугина прошли около $2 млрд – СМИ Фото: EPA Издание отмечает, что IMO проводила странные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России: заключала одновременно два договора – на покупку акций "Роснефти" и на прекращение этого же соглашения. За срыв договора компания Ролдугина якобы тут же получила компенсацию – $750 тыс.В других случаях фирмы виолончелиста приобретали пакеты акций российских предприятий и продавали их на следующий день тем, у кого купили вчера, но с прибылью в $400–500 тыс.Эксперты полагают, что контракты подписывались для легализации средств.4 апреля 2016 года юристы Mossack Fonseca отправила властям Британских Виргинских островов отчет о подозрительных операциях другой офшорной компаний Ролдугина – Sonnette Overseas. Это произошло на следующий день после выхода первой части "Панамского архива" (Panama Papers).Панамский регистратор должен был так поступить еще во время регистрации фирм в 2006–2009 годах, но делал вид, что только из публикаций журналистов узнал о дружбе музыканта и президента России Владимира Путина.Ролдугин является крестным старшей дочери главы Кремля – Марии. В июле 2016 года глава Кремля наградил музыканта орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.Путин называл "провокацией и чушью" информацию о том, что через три офшорные компании Ролдугина (IMO, Sonnette Overseas и Raytar Limited) прошли около $2 млрд. "Почти все деньги, которые музыкант заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию", – уверял президент РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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