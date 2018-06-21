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Панама расследует деятельность одной из офшорных компаний Ролдугина – СМИ
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21.06.2018 05:42
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Компания International Media Overseas, связанная с российским
музыкантом, другом главы Кремля Владимира Путина Сергеем Ролдугиным
проводила подозрительные сделки с акциями крупнейших госкомпаний
России, выяснила "Новая газета", получив новые документы
юридической фирмы Mossack Fonseca. Через офшоры Ролдугина прошли
около $2 млрд – СМИ Фото: EPA Издание отмечает, что IMO проводила
странные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России: заключала
одновременно два договора – на покупку акций "Роснефти" и на
прекращение этого же соглашения. За срыв договора компания
Ролдугина якобы тут же получила компенсацию – $750 тыс.В
других случаях фирмы виолончелиста приобретали пакеты акций
российских предприятий и продавали их на следующий день тем, у кого
купили вчера, но с прибылью в $400–500 тыс.Эксперты полагают,
что контракты подписывались для легализации средств.4 апреля 2016
года юристы Mossack Fonseca отправила властям Британских Виргинских
островов отчет о подозрительных операциях другой офшорной компаний
Ролдугина – Sonnette Overseas. Это произошло на следующий день
после выхода первой части "Панамского архива" (Panama
Papers).Панамский регистратор должен был так поступить еще во время
регистрации фирм в 2006–2009 годах, но делал вид, что только из
публикаций журналистов узнал о дружбе музыканта и президента России
Владимира Путина.Ролдугин является крестным старшей дочери
главы Кремля – Марии. В июле 2016 года глава Кремля
наградил музыканта орденом "За заслуги перед Отечеством" II
степени.Путин называл "провокацией и чушью" информацию о том, что
через три офшорные компании Ролдугина (IMO, Sonnette Overseas
и Raytar Limited) прошли около $2 млрд. "Почти все
деньги, которые музыкант заработал, он истратил на приобретение
музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию", –
уверял президент РФ.
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