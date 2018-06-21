В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №8495 "О мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности Украины и наказании лиц, виновных в грубом нарушении прав человека". Документ был внесен в парламент 18 июня 2018 года.

Проектом предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принять решение о применении персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности Украины и нарушение прав и свобод человека, интересов общества и государства, передает со ссылкой на .

"Предложения о введении санкций касаются российских граждан, в отношении которых имеются подозрения на счет их причастными к фальсификации уголовных дел, пыткам и другим преступлениям против прав человека, прежде только тех, которые имеют непосредственное отношение к убийству Сергея Магнитского", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе в Литве наложили санкции на 49 нежелательных граждан Российской Федерации в рамках закона, известного как аналог закона Магнитского. Соответствующий закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.

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