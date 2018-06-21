20 июня в Приморском Килийского района Одесской области было найдено тело 10-летнего Кирилла. Утонул в море во время отдыха. Поисковые работы продолжались более двух суток,передает со ссылкой на .

"Тело Кирилла нашли спасатели. К сожалению, чуда не произошло. Соболезнования родным и близким", - написал в Facebook председатель Килийского городского совета Павел Бойченко.

Тело мальчика вынесло на берег в районе вышки - дикого пляжа, - сообщается на сайте "Бессарабия INFORM".

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Тело будет направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

18 июня около 11:30 в селе Приморское Килийского района 10-летнего Кирилла накрыла волна в море и больше его не видели. Мальчик приехал на однодневный отдых в составе баскетбольной команды Килии. Тренер разделил детей на команды, после чего ребята зашли в море. После игры и купания в море тренер и еще двое взрослых начали звать детей на берег, однако отсутствие Кирилла, остался на косе, заметили слишком поздно.

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