Источники CBS News не сообщили о сроках демонтажа полигона, где Северная Корея тестировал ракетные двигатели. Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил об этом с главой Белого дома Дональдом Трампом на встрече в Сингапуре. Космодром Сохэ был построен в 2011 году Фото: EPA Эксперты отмечают, что на полигоне проходили испытания ракетных двигателей и межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, которая создавалась для возможной атаки на США.Согласно публикации, власти КНДР пока не приступали к демонтажу площадки. Сроки начала работ также неизвестны.Космодром площадью около 6 км² был построен в 2011 году. Он расположен на западном побережье страны в провинции Пхенан-Пукто.24 мая Северная Корея уничтожила ядерный полигон Пунгери. По данным сайта 38 North, также демонтировали полигон Ихари, где тестировали твердотопливные двигатели к баллистическим ракетам.12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен Ына и Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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