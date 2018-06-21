Источники CBS News не сообщили о сроках демонтажа полигона, где
Северная Корея тестировал ракетные двигатели. Лидер КНДР Ким Чен Ын
говорил об этом с главой Белого дома Дональдом Трампом на встрече в
Сингапуре. Космодром Сохэ был построен в 2011 году Фото: EPA
Эксперты отмечают, что на полигоне проходили испытания ракетных
двигателей и межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15,
которая создавалась для возможной атаки на США.Согласно публикации,
власти КНДР пока не приступали к демонтажу площадки. Сроки начала
работ также неизвестны.Космодром площадью около 6 км² был построен
в 2011 году. Он расположен на западном побережье страны в провинции
Пхенан-Пукто.24 мая Северная Корея уничтожила ядерный полигон
Пунгери. По данным сайта 38 North, также демонтировали
полигон Ихари, где тестировали твердотопливные двигатели
к баллистическим ракетам.12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен
Ына и Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день
американо-северокорейского саммита было подписано соглашение:
Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а
Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского
полуострова.
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