Главным трендом в проектировании и позиционировании жилых комплексов в 2017 году можно назвать выговор на энергоэффективности зданий. Об этом говорится в аналитической статье специализированного портала Столичная недвижимость, сообщает

Ведь на фоне тарифов на коммунальные услуги, которые постоянно растут, покупатели все чаще интересуются, во сколько обходиться обогрев их будущего жилья. Застройщики вынуждены были отреагировать на этот требование, а самые креативные успешно используют фишку энергоэффективности в своих маркетинговых коммуникациях.

"Учитывая важные изменения в законодательстве, строительные компании начали сосредотачивать особое внимание на энергоэффективности и экологичности жилой недвижимости, стало существенным преимуществом для покупателей при выборе жилья", - сообщил исполнительный директор Конфедерации строителей Украини Виталий Грусевич.

Напомним, вице-президент "Киевгорстроя" Эдуард Шевчук рассказал, что на сегодняшний день одним из главных факторов при подборе материала, из которого строить здание, является энергосбережение материала.

"Существуют Государственные строительные нормы, согласно которым ужесточились требования теплоотдачи ограждающих конструкций (то есть внешних стен). В этом нормативе прописан коэффициент сопротивления теплопередаче, который должны обеспечивать внешние стены. Чтобы его достичь, часто соединяют стеновой материал с минеральной ватой (утеплителем). Такое соединение позволяет достичь необходимого уровня энергоэффективности", - пояснилШевчук.

Он пояснил, что на сегодняшний день "Киевгорстрой" уже отказался от использования селикатного кирпича, ведь он тяжелый и легко отдает тепло.

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