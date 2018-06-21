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Орландо Блум шокував зізнанням в коханні до Кейт Бланшетт
21.06.2018 06:15
Орландо Блум зберігає мовчання про роман з Кеті Перрі, зате охоче згадує, як мріяв про Кейт Бланшетт.

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Про свою закоханість актор розповів на зйомках шоу Джеймса Кордена. Сидячи на дивані поруч з Кейт, Орландо зізнався, що був у захваті від неї під час зйомок "Володаря кілець". У кінотрилогії Пітера Джексона Блум зіграв ельфа Леголаса, а Бланшетт створила образ ельфійської володарки Галадріель.

«Я був такий закоханий... Я був закоханий в тебе», - заявив Орландо до Кейт.

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Приголомшена зізнанням, вона припустила, що такі почуття були характерні для його персонажа, але актор поспішив переконати:

«Ні, це був я! Я ходив навколо і шпигував за нею!»

Однак службовий роман на знімальному майданчику так і не спалахнув. А щодо відносин Орландо і Кеті Перрі, то інсайдери стверджують, що закохані хочуть одружитися, обговорюють плани, але не кваплять події.

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