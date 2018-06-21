Бывшие представители администрации Барака Обамы предупредили нынешнего президента США Дональда Трампа, чтобы он не повторял их ошибок в отношениях с Россией и решительно реагировал на "российское вмешательство". Соответствующие заявления, как пишет The Washington Post, в среду прозвучали из уст бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и экс-координатора Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкла Дэниэла во время их выступления в сенатском комитете по разведке, информирует

“Россияне, и особенно Кремль, наблюдают за тем, что мы делаем больше, чем вы говорите. Поэтому активные меры сдерживания, наверное, должны были бы быть более эффективными”, — сказала Нуланд. “Мы знаем, что они могут очень успешно сделать это снова, следовательно теперь нам нужно планировать то, какими будут ответные меры. И мы должны сигнализировать об этом”, — призвала она.

Оба — и Нуланд и Дэниэл — признали, что подход администрации Обамы к сдерживанию России был “слишком беспорядочным и слишком несмелым, чтобы заставить Кремль пересмотреть свои действия”, пишет издание.

Нуланд и Дэниел предупредили, что власть Трампа рискует позволить иностранным усилиям, которые на данный момент не контролируются, повлиять на выборы, подвергая тем самым США риску возможного вмешательства не только из России, но и из Китая и других стран.

“Я думаю, справедливо сказать, что все мы в процессе предполагали, что то, что было сделано в декабре-январе (санкции против России за вмешательство в выборы, введенные администрацией Барка Обамы)... станет отправной точкой для того, что потом предпримет последующая администрация”, — сказала Нуланд.

Даниэл добавил, что реакция администрации Обамы на “вмешательство России” была слабой, поскольку никто в правительстве “полностью не оценил масштабы российского вмешательства” пока выборы не закончились.

Как сообщал Трамп заявил, что хочет найти общий язык с Россией.

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