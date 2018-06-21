Решение лондонского суда концентрируется на том, что "Газпрому" запрещено что-то делать с замороженными активами. То есть россияне не могут их продать, передать в чью-то собственность или управление. Пока еще не идет речь о принудительном взыскании. Эта процедура запрещена апелляционным судом Швеции. Пока он продолжается, "" не может осуществлять принудительное взыскание долгов.

Объясняет знаток по энергетике Геннадий Рябцев,передает со ссылкой на .

"Эта ситуация сама по себе уникальна. Не помню, чтобы после решения любого международного арбитража были какие-то дальнейшие судебные процессы. Приговор Стокгольмского арбитража является окончательным и обжалованию не подлежит. Это было прописано в двустороннем контракте. Но россияне нашли способ. Они оспаривают процедуру принятия решения. Но это не постсоветские судьи. Любая возможность влияния или давления на них исключена. Поэтому если апелляционный суд сомневается в правильности вынесения решения, следовательно россияне оказали действительно убедительные доказательства. Но когда именно будет окончательное решение - неизвестно. Такие процессы довольно продолжительные. Поэтому какие-то принудительные взыскания долга сейчас невозможны. Пока можно просто заморозить определенные активы, что, собственно, "" и сделал", - говорит он.

Скорее только стороны договорятся напрямую, считает знаток.

"Если суд Швеции вынесет положительное для нас решение, то есть никаких ограничений по выполнению приговора Стокгольмского арбитража не будет, вряд реально будет принудительное взыскание. Этот вопрос скорее только будет урегулирован во внесудебном порядке", - отмечает Геннадий Рябцев.

Согласно решению суда "" в течение двух суток после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более 50 тыс. долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.

"Руссияне должны это сделать. Решение суда является обязательным. В противном случае репутация" Газпрома" сильно пострадает. Конфликт между "Газпромом" и "Нафтогазом" продлится еще долго. Далее предстоит рассмотрение очередного иска российской стороны о досрочном прекращении контрактов", - говорит он.

По мнению энергетика, для "Газпрома" решение Стокгольмского арбитража в первую очередь является политическим.

"Он никогда не платил такие большие суммы. Это принципиальный вопрос. Во всем мире эта компания ассоциируется с руководством Российской Федерации. Любое решение не в их пользу будет означать проигрыш. И бывшие военные, которые реально сейчас руководят" Газпромом", не могут смириться с этим", - добавляет знаток.

Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству НАК "".

В Нафтогазе отметили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража. По какому российская компания должна выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов. Ранее апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в проигранной газовому делу "Газпрома" с "Нафтогазом".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира