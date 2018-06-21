Украина должна отказаться от старых институтов власти, которые
ей достались от Советского Союза, и построить новые с нуля.
Такое мнение высказал политтехнолог Сергей Гайдай в эфире
политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале
NEWSONE.
"Государство как система власти - это, миллион чиновников. Нам
не просто нужно перезагружать или давать им новый курс. Мне
кажется, нам нужно их ликвидировать", - отметил он.
По словам политтехнолога, институты власти, которые достались
Украине от СССР, уже давно не работают.
"Мы это не строили, нам это дасталось в наследство
от СССР. И за 26 лет с этим кусочком Советского Союза
произошла мутация.
Куда не пойдешь по частным вопросам, например полиция, это
просто не работает.
Оно стало токсичным, оно как раковая опухоль, которая живет
своей жизнью и сжирает наши ресурсы, перспективы и веру в
изменения", - уточнил он.
Гайдай подчеркнул, что новой курс страны должна будет взять
новая власть, и этот курс заключатся в двух простых и одновременно
сложных действиях.
"Ликвидировать старое государство и с нуля построить новое. Это
строительство дает нам колоссальные перспективы.
Ведь устаревание государственных машин произошло во всем
мире.
Но старые традиционные страны не могут себе позволить отказаться
от институций власти, которые у них есть, потому что они
там работаю.
Мы, украинцы можем построить то, чего в мире пока еще нет. Нам
не страшно отказываться от институций власти, которые не
работают", - резюмировал политтехнолог.
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