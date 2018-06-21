Украина должна отказаться от старых институтов власти, которые ей достались от Советского Союза, и построить новые с нуля.

Такое мнение высказал политтехнолог Сергей Гайдай в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"Государство как система власти - это, миллион чиновников. Нам не просто нужно перезагружать или давать им новый курс. Мне кажется, нам нужно их ликвидировать", - отметил он.

По словам политтехнолога, институты власти, которые достались Украине от СССР, уже давно не работают.

"Мы это не строили, нам это дасталось в наследство от СССР. И за 26 лет с этим кусочком Советского Союза произошла мутация. Куда не пойдешь по частным вопросам, например полиция, это просто не работает. Оно стало токсичным, оно как раковая опухоль, которая живет своей жизнью и сжирает наши ресурсы, перспективы и веру в изменения", - уточнил он.

Гайдай подчеркнул, что новой курс страны должна будет взять новая власть, и этот курс заключатся в двух простых и одновременно сложных действиях.

"Ликвидировать старое государство и с нуля построить новое. Это строительство дает нам колоссальные перспективы. Ведь устаревание государственных машин произошло во всем мире. Но старые традиционные страны не могут себе позволить отказаться от институций власти, которые у них есть, потому что они там работаю. Мы, украинцы можем построить то, чего в мире пока еще нет. Нам не страшно отказываться от институций власти, которые не работают", - резюмировал политтехнолог.

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