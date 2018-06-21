Оккупанты обстреливали из гранатометов и минометов позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, рассказали в пресс-центре операции Объединенных сил. Штаб ООС: Потери боевиков уточняются Фото: Міністерство оборони України / Facebook Потери боевиков уточняются.Сепаратисты использовали гранатометы, минометы и стрелковое оружие возле Новотошковского и Золотого (Луганская область), а также Павлополя, Марьинки, Водяного, Авдеевки и Широкино (Донецкая область), говорится в сводке. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/391790351313587 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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