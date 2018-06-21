В Украине в январе-мае 2018 года по решению судов в коррупционеров конфисковали 61,3 тыс. грн,передает со ссылкой на .

От реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 7,6 млн грн, сообщает в Facebook проект "Марлін".

Еще 1,7 млн грн поступило от реализации конфискованного имущества по материалам правоохранительных органов.

Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали на 8,4 млн грн. По материалам правоохранительных органов - на 9,4 млн грн.

Согласно госбюджету, до конца года правительство рассчитывает вернуть 4,7 млрд грн, конфискованных судами у коррупционеров.

7 июня 315 голосами запустила процедуру создания Высшего антикоррупционного суда. 13 июня закон был опубликован в "Голосе Украины".

После этого стало известно, что в документе есть пункт, по которому возбужденные ранее дела о коррупции топ-чиновников не подпадают под юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда.

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