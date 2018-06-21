Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации. Об этом заявил его предшественник на этой должности Павел Жебривский.

Как рассказал в эфире "5 канала" экс-глава Донецкой ВГА, кандидатуру в ближайшее время должен рассмотреть и утвердить президент.

"Это уже не секрет. Сегодня Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность", - сообщил Жебривский 20 июня.

Напомним, что ранее Жебривский заявил о двух кандидатах на пост губернатора Донецкой области, не называя имен.

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