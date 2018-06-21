|Представитель Швеции стал соперником "Мариуполя" в квалификации Лиги Европы
|21.06.2018 06:45
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает
ФК “Мариуполь” поборется за путевку в третий квалифай раунда в противостоянии с 11-кратным чемпионом Швеции ФК “Юргорден”.
“Юргорден” после 12 туров чемпионата Швеции с 20 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице.
Отметим, что трансферная стоимость шведского коллектива ресурсом Transfermarkt оценивается в 11,58 млн. евро, приазовцев — 8,6.
Кроме того добавим, матчи 2-го квалификационного раунда состоятся 26 июля и 2 августа.
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