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Представитель Швеции стал соперником "Мариуполя" в квалификации Лиги Европы
21.06.2018 06:45

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает

ФК “Мариуполь” поборется за путевку в третий квалифай раунда в противостоянии с 11-кратным чемпионом Швеции ФК “Юргорден”.

“Юргорден” после 12 туров чемпионата Швеции с 20 набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

Отметим, что трансферная стоимость шведского коллектива ресурсом Transfermarkt оценивается в 11,58 млн. евро, приазовцев — 8,6.

Кроме того добавим, матчи 2-го квалификационного раунда состоятся 26 июля и 2 августа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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