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Ногти: влияние маникюра на богатства, удачу и любовь По
теме: Любите экспериментировать с формой и цветом ногтей? А
знаете ли вы, что маникюр - это не только важный элемент
законченного образа, но и средство привлечения денег, удачи и
любви? Ногти - это зона, в которой расположено множество
энергетических точек, невидимыми нитями связанных с органами нашего
тела и взаимодействующих с потоками энергий, идущими извне. Именно
следовательно, проводя процедуры по уходу за ногтями, мы
неосознанно влиянием на ритмы собственной жизни и привносим в нее
что-то новое, пишет
со ссылкой на . Когда стричь ногти Подобрать лучшее время
для стрижки ногтей и маникюра лучше только с помощью календаря
красоты. Но кроме рекомендаций астролога нужно также обращать
внимание и на день недели. Понедельник - день Луны. Вместе с
ногтями в понедельник можно «состригают» печаль и тоску. Вторник -
день Марса. Подстригание ногтей во вторник дает защиту от
неприятностей. Среда - день Меркурия. После стрижки ногтей в среду
исчезает беспорядок в мыслях, намечается успех в обучении. Четверг
- день Юпитера. Стричь ногти в четверг - значит, получить
уверенность в себе и повысить свой авторитет. Пятница - день
Венеры. Согласно поверью, стричь ногти в пятницу не рекомендуется,
чтобы не располнеть. Суббота - день Сатурна. Самый лучший день для
подстригания ногтей. Процедура поможет укрепить здоровье и
избавиться от одиночества. Воскресенье - день Солнца. В этот день
ногти не стригут. Существует опасность превратиться в неудачника.
Сломался ноготь - что говорят приметы? Сломанный ноготь - знакомая
ситуация? Но что если один и тот же ноготь ломается постоянно, и не
в результате неаккуратного обращения, а словно сам по себе? Не
стоит списывать это на случайность - таким образом судьба
сигнализирует вам, что что-то идет не так. На большом пальце ноготь
ломается у тех, кто взвалил на себя слишком большую
ответственность. Указательный палец чаще только «страдает» у людей,
склонных навязывать окружающим свою волю, отдавать приказы и
распоряжения. Если ноготь ломается на среднем пальце - знак, что
человеку не хватает заботы и любви. Причем, вполне вероятно, что
рядом есть люди, готовые это восполнить, но им почему-то не
позволяют этого сделать. Сломанный ноготь на безымянном пальце
сигнализирует о скрытых проблемах со здоровьем. Сломать ноготь на
мизинце - приметы предупреждают, что есть сложности в общении с
близкими людьми. Белые пятна на ногтях С детства мы знаем, что если
на ногте появилась белая точка или пятнышко - это к подарку.
Однако, если задуматься, народная примета работает далеко не
всегда. И этому есть объяснение. Дело в том, что неожиданные
презенты обещают только точки, которые расположены ближе к
кутикуле. Если же белое пятно на ногте появилось в центре ногтевой
пластины - вас ожидает не дар, а приятная встреча или знакомство.
Белый точки, появившиеся ближе к краю ногтя, предупреждают о том,
что нужно внимательно смотреть по сторонам: вскоре сложится очень
благоприятная ситуация, способная урегулировать важный вопрос. Если
белых пятнышек очень много: на разных пальцах и в разных местах
ногтей? С точки зрения древних восточных традиций, это значит, что
судьба посылает вам уникальную возможность изменить свою жизнь.
Сделайте то, что давно хотели, но почему-то не решались. Поменяйте
работу, признайтесь в любви человеку, без которого не можете жить,
порвите тяготящие вас отношения. Приметы о форме ногтей Большое
значение имеет форма, которую мы придаем ногтям. Так, девушка, у
которой никак не складывается личная жизнь, может даже не
подозревать, что отчасти виной тому - неудачный маникюр! Если вам
нужно устроить свое женское счастье - придавайте ногтям
закругленную форму. При этом не важно, есть ли у вас на нынешний
момент отношения или вы еще находитесь в поиске второй половинки.
На первое место вы ставите успех в профессиональной деятельности?
Тогда помощником в карьерных делах станет квадратный маникюр.
Постарайтесь, чтобы углы были выражены как можно четче. А вот
довольно экстремальный и даже хищный» треугольный маникюр подойдет
тем, у кого есть одна четкая цель. Вся энергия слово
«аккумулируется» в остром угле ногтя и помогает как можно скорее
получить желаемое. В какой цвет покрасить ногти? Повлиять на ту или
иную сферу жизни можно и с помощью правильно подобранного лака и
различных украшений для ногтей. Так, если вы хотите добиться успеха
в делах или получить прибыль, забудьте о лаках ярких, кричащих
оттенков, контрастном маникюре (когда лак на руках двух и более
цветов) и стразах. Оптимальным выбором станет спокойная
бежевокоричневая палитра оттенков или приглушенно-бордовый лак.
Находящимся в поиске второй половинки, наоборот, стоит обратить
внимание на ярко-красные, розовые и оранжевые оттенки и не
отказываться от стразов и рисунков на ногтях. Ищущие вдохновения
могут выбирать самые нестандартные оттенки и красить ногти как
одним, так и несколькими цветами. А что делать, если у вас, скажем,
сразу две важные цели? Например, и замуж выйти, и карьерные дела
подтолкнуть? В таком случае пусть форма маникюра будет «карьерной»
- квадратной, а расцветка лака - «любовной» - розовой.
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