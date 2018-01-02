Ногти: влияние маникюра на богатства, удачу и любовь По теме: Любите экспериментировать с формой и цветом ногтей? А знаете ли вы, что маникюр - это не только важный элемент законченного образа, но и средство привлечения денег, удачи и любви? Ногти - это зона, в которой расположено множество энергетических точек, невидимыми нитями связанных с органами нашего тела и взаимодействующих с потоками энергий, идущими извне. Именно следовательно, проводя процедуры по уходу за ногтями, мы неосознанно влиянием на ритмы собственной жизни и привносим в нее что-то новое, пишет со ссылкой на . Когда стричь ногти Подобрать лучшее время для стрижки ногтей и маникюра лучше только с помощью календаря красоты. Но кроме рекомендаций астролога нужно также обращать внимание и на день недели. Понедельник - день Луны. Вместе с ногтями в понедельник можно «состригают» печаль и тоску. Вторник - день Марса. Подстригание ногтей во вторник дает защиту от неприятностей. Среда - день Меркурия. После стрижки ногтей в среду исчезает беспорядок в мыслях, намечается успех в обучении. Четверг - день Юпитера. Стричь ногти в четверг - значит, получить уверенность в себе и повысить свой авторитет. Пятница - день Венеры. Согласно поверью, стричь ногти в пятницу не рекомендуется, чтобы не располнеть. Суббота - день Сатурна. Самый лучший день для подстригания ногтей. Процедура поможет укрепить здоровье и избавиться от одиночества. Воскресенье - день Солнца. В этот день ногти не стригут. Существует опасность превратиться в неудачника. Сломался ноготь - что говорят приметы? Сломанный ноготь - знакомая ситуация? Но что если один и тот же ноготь ломается постоянно, и не в результате неаккуратного обращения, а словно сам по себе? Не стоит списывать это на случайность - таким образом судьба сигнализирует вам, что что-то идет не так. На большом пальце ноготь ломается у тех, кто взвалил на себя слишком большую ответственность. Указательный палец чаще только «страдает» у людей, склонных навязывать окружающим свою волю, отдавать приказы и распоряжения. Если ноготь ломается на среднем пальце - знак, что человеку не хватает заботы и любви. Причем, вполне вероятно, что рядом есть люди, готовые это восполнить, но им почему-то не позволяют этого сделать. Сломанный ноготь на безымянном пальце сигнализирует о скрытых проблемах со здоровьем. Сломать ноготь на мизинце - приметы предупреждают, что есть сложности в общении с близкими людьми. Белые пятна на ногтях С детства мы знаем, что если на ногте появилась белая точка или пятнышко - это к подарку. Однако, если задуматься, народная примета работает далеко не всегда. И этому есть объяснение. Дело в том, что неожиданные презенты обещают только точки, которые расположены ближе к кутикуле. Если же белое пятно на ногте появилось в центре ногтевой пластины - вас ожидает не дар, а приятная встреча или знакомство. Белый точки, появившиеся ближе к краю ногтя, предупреждают о том, что нужно внимательно смотреть по сторонам: вскоре сложится очень благоприятная ситуация, способная урегулировать важный вопрос. Если белых пятнышек очень много: на разных пальцах и в разных местах ногтей? С точки зрения древних восточных традиций, это значит, что судьба посылает вам уникальную возможность изменить свою жизнь. Сделайте то, что давно хотели, но почему-то не решались. Поменяйте работу, признайтесь в любви человеку, без которого не можете жить, порвите тяготящие вас отношения. Приметы о форме ногтей Большое значение имеет форма, которую мы придаем ногтям. Так, девушка, у которой никак не складывается личная жизнь, может даже не подозревать, что отчасти виной тому - неудачный маникюр! Если вам нужно устроить свое женское счастье - придавайте ногтям закругленную форму. При этом не важно, есть ли у вас на нынешний момент отношения или вы еще находитесь в поиске второй половинки. На первое место вы ставите успех в профессиональной деятельности? Тогда помощником в карьерных делах станет квадратный маникюр. Постарайтесь, чтобы углы были выражены как можно четче. А вот довольно экстремальный и даже хищный» треугольный маникюр подойдет тем, у кого есть одна четкая цель. Вся энергия слово «аккумулируется» в остром угле ногтя и помогает как можно скорее получить желаемое. В какой цвет покрасить ногти? Повлиять на ту или иную сферу жизни можно и с помощью правильно подобранного лака и различных украшений для ногтей. Так, если вы хотите добиться успеха в делах или получить прибыль, забудьте о лаках ярких, кричащих оттенков, контрастном маникюре (когда лак на руках двух и более цветов) и стразах. Оптимальным выбором станет спокойная бежевокоричневая палитра оттенков или приглушенно-бордовый лак. Находящимся в поиске второй половинки, наоборот, стоит обратить внимание на ярко-красные, розовые и оранжевые оттенки и не отказываться от стразов и рисунков на ногтях. Ищущие вдохновения могут выбирать самые нестандартные оттенки и красить ногти как одним, так и несколькими цветами. А что делать, если у вас, скажем, сразу две важные цели? Например, и замуж выйти, и карьерные дела подтолкнуть? В таком случае пусть форма маникюра будет «карьерной» - квадратной, а расцветка лака - «любовной» - розовой.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура что день если ногтей ногти Теги: общество