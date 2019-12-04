Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре 2019 года составила 10 727 гривень, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн). По сравнению с сентябрем, размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,4%, а за последние 12 месяцев (относительно октября 2018 года) - на 16,4%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс реальной заработной платы в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года составил 99,7%, а относительно октября 2018 года - 109,2%.

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