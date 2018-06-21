В России считали, что освобождение украинской летчицы Надежды Савченко приведет к серьезной дестабилизации ситуации в Украине, но ошиблись, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Причин менять Олега Сенцова, по его мнению, у Москвы нет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Портников: Украинцы сегодня любят, завтра ненавидят Фото: Александр Харват / Facebook "Российская власть, как правило, идет на какие-то обмены, когда у нее есть четкое политическое понимание, зачем это делать. Так было с Надеждой Савченко. Потому что считалось, по крайней мере от меня это не скрывали мои российские источники, что освобождение Надежды Савченко приведет к серьезной дестабилизации ситуации в Украине. Не привело, потому что Россия не очень понимает Украину, она не понимает, что для украинского населения и для электората вообще авторитета особого не существует", – сказал он.По словам обозревателя, "украинцы сегодня любят, завтра ненавидят, они способны менять свое мнение к персонажу очень быстро".Портников считает, что Сенцова могли бы обменять при посредничестве лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, если бы у политика повысились рейтинги после участия в массовом освобождении удерживаемых лиц в конце 2017 года.Савченко, которая в 2014 году была захвачена боевиками "ЛНР, а затем вывезена в Россию и осуждена там на 22 года лишения свободы, прошла в Верховную Раду по списку "Батьківщини", где была первым номером. В мае 2016 года ее обменяли на задержанных на Донбассе российских военных. После возвращения в Украину Савченко начала работу в парламенте. В декабре 2016 года после переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР" в Минске ее исключили из фракции "Батьківщини".Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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