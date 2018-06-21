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Портников считает, что Сенцова Россия могла бы обменять, как и Савченко
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21.06.2018 06:50
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В России считали, что освобождение украинской летчицы Надежды
Савченко приведет к серьезной дестабилизации ситуации в Украине, но
ошиблись, отметил политический обозреватель Виталий Портников.
Причин менять Олега Сенцова, по его мнению, у Москвы нет. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Портников: Украинцы
сегодня любят, завтра ненавидят Фото: Александр Харват / Facebook
"Российская власть, как правило, идет на какие-то обмены, когда у
нее есть четкое политическое понимание, зачем это делать. Так было
с Надеждой Савченко. Потому что считалось, по крайней мере от меня
это не скрывали мои российские источники, что освобождение Надежды
Савченко приведет к серьезной дестабилизации ситуации в Украине. Не
привело, потому что Россия не очень понимает Украину, она не
понимает, что для украинского населения и для электората вообще
авторитета особого не существует", – сказал он.По словам
обозревателя, "украинцы сегодня любят, завтра ненавидят, они
способны менять свое мнение к персонажу очень быстро".Портников
считает, что Сенцова могли бы обменять при посредничестве лидера
движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, если бы у политика
повысились рейтинги после участия в массовом освобождении
удерживаемых лиц в конце 2017 года.Савченко, которая в 2014 году
была захвачена боевиками "ЛНР, а затем вывезена в Россию и осуждена
там на 22 года лишения свободы, прошла в Верховную Раду по списку
"Батьківщини", где была первым номером. В мае 2016 года ее обменяли
на задержанных на Донбассе российских военных. После возвращения в
Украину Савченко начала работу в парламенте. В декабре 2016 года
после переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР" в Минске ее исключили
из фракции "Батьківщини".Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.
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