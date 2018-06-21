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Олену Шоптенко з новонародженим сином виписали з лікарні (ФОТО)
21.06.2018 06:54
Хореограф Олена Шоптенко 9 червня вперше стала мамою, подарувавши коханому чоловікові сина.

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Стало відомо, що зіркова мама разом з малюком вже вдома.

На нові світлині хореограф позує в домашній обстановці - зі святковими кульками та з новонародженою дитиною на руках. У коментарях Шоптенко зізналась, що її вже виписали з пологового будинку і вона недавно повернулася додому.

«Фуф! Нарешті вдома!» - написала під фото Олена.

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