|Олену Шоптенко з новонародженим сином виписали з лікарні (ФОТО)
|21.06.2018 06:54
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Стало відомо, що зіркова мама разом з малюком вже вдома.
На нові світлині хореограф позує в домашній обстановці - зі святковими кульками та з новонародженою дитиною на руках. У коментарях Шоптенко зізналась, що її вже виписали з пологового будинку і вона недавно повернулася додому.
«Фуф! Нарешті вдома!» - написала під фото Олена.
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