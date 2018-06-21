Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица подчеркнул, что понимает беспокойство США, которые 19 июня вышли из Совета по правам человека ООН. МИД Украины: СПЧ находится в кризисе Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook Дипломат констатировал, что Совет находится в "сложной ситуации, если не сказать в кризисе"."Мы понимаем позицию США и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ. Решение США о досрочном прекращении членства в Совете не стало неожиданностью. Более года назад Соединенные Штаты на одном из заседаний Совета Безопасности ООН заявили о негативных тенденциях в работе организации по защите прав человека", – напомнил Кислица.По его словам, "не может не вызывать беспокойства фактическое устранение правозащитной тематики с площадки ООН в Нью-Йорке – как идеологически, так и физически"."Такое разделение переводит права человека с практической в академическую плоскость и грозит маргинализацией самой концепции прав человека", – пояснил замминистра.Кислица напомнил, что в 2018 году Украина стала членом СПЧ и "объективно оценивает существующие проблемы и недостатки в его работе". Дипломат не уточнил, как образом Украина хочет улучшить работу правозащитного органа."Для нашего государства Совет остается еще одной площадкой для защиты прав украинцев, страдающих от преступных действий Российской Федерации", – резюмировал чиновник.19 июня государственный секретарь Майк Помпео и посол США при ООН Никки Хейли объявили о выходе США из СПЧ. Последняя отметила, что в совет входят представители государств с репрессивными режимами, однако при этом организация позволяет себе критиковать политику Израиля в отношении Палестины и традиционно занимает антиизральскую позицию."Мы делаем этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", – пояснила Хейли.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу действий Вашингтона. Постоянное представительство РФ при ООН назвало позицию США "циничной".По словам спикера Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, США могут утратить свой статус "чемпиона по борьбе за демократию на мировой арене".Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого до последнего времени входило 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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