Вратарь Андрей Лунин теперь будет играть за лучший футбольный клуб ХХ века по версии ФИФА





Об этом сообщает испанское спортивное издание Marca.

Контракт по 19-летнему футболисту закрыли за €8,5 млн и еще €4 млн в виде бонусов для его луганского клуба. Лунин прибудет в расположение «Реала» к началу первого предсезонного сбора.

Отмечается, что испанская команда, несмотря на молодость Лунина, пристально следила за ним.

Луниным ранее интересовались две английских — «Ливерпуль» и «Эвертон» — и две итальянских — «Наполи» и «Интернационале» — команды.

Мадридский «Реал» — по версии ФИФА лучшая команда ХХ века. 13-кратный обладатель кубка Лиги чемпионов УЕФА. Последний кубок команда завоевала в финальном матче, который в этом году в конце мая проходил в Киеве.









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