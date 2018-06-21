На выходные в Украине прогнозируют похолодание. Погода начнет меняться с пятницы, 22 июня,передает со ссылкой на .

"В четверг будет жаркое, так с 22 июня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра везде +28 ... + 34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории - сухо и солнечно. В 21 июня ожидается жаркая погода, без осадков, днем ​​около +30 градусов", - сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 23 июня, существенно похолодает практически на всей территории страны, кроме ее восточной части. Дожди снизят температуру на Западе Украины до +18 ... + 23 градусов.

В Украину пришли дожди с грозами. Под влияние циклона попадет почти вся территория страны. Часто гроза сопровождается громом и молниями. Молнии имеют свои "любимые" места - туда они чаще только ударяют, говорят ученые. В частности это одинокие деревья, высокие здания, вершина горы. Иногда молния ударяет в в припаркованный автомобиль или тот, который едет по дороге.

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