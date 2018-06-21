|Госсекретарь США пошутил об убийстве Ким Чен Ына
|21.06.2018 07:23
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Руководитель Госдепа встретился с северокорейским лидером в рамках подготовки саммита США – КНДР, который прошел 12 июня в Сингапуре.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на бывшего помощника главы внешнеполитического ведомства.
Ким Чен Ын, по его словам, напомнил Помпео о том, что тот когда-то призывал сменить политический режим в КНДР.
Помпео пошутил, что все еще пытается его убить, и оба рассмеялись, рассказал помощник.
Руководитель Госдепа встретился с северокорейским лидером в рамках подготовки саммита США – КНДР, который прошел 12 июня в Сингапуре.
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