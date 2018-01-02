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Жители Литвы девятый раз подряд назвали Грибаускайте человеком года - опрос
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02.01.2018 11:32
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22,2% участников опроса, проведенного литовской компанией Baltijos
tyrimai, назвали президента Литвы Далю Грибаускайте человеком года.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грибаускайте
возглавляет рейтинг девять лет подряд Фото: ЕРА Отмечается, что
только в этом году респонденты упомянули 85 фамилий (в прошлом
было 80). Грибаускайте получила 22,2% голосов и стала человеком
года в Литве девятый раз подряд. Второе место занял профессор
университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис (8,7%),
третье – экс-президент Литвы Валдас Адамкус
(8,6%).Выбирая человека года в мире, респонденты назвали 54
фамилии. В 2016 году их было 47. Трамп получил 22,3% голосов,
второе место с 12,2% голосов заняла канцлер Германии Ангела
Меркель, третье – президент РФ Владимир Путин
(7,7%). Грибаускайте является президентом Литвы с 2009 года.
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