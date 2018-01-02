22,2% участников опроса, проведенного литовской компанией Baltijos tyrimai, назвали президента Литвы Далю Грибаускайте человеком года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грибаускайте возглавляет рейтинг девять лет подряд Фото: ЕРА Отмечается, что только в этом году респонденты упомянули 85 фамилий (в прошлом было 80). Грибаускайте получила 22,2% голосов и стала человеком года в Литве девятый раз подряд. Второе место занял профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис (8,7%), третье – экс-президент Литвы Валдас Адамкус (8,6%).Выбирая человека года в мире, респонденты назвали 54 фамилии. В 2016 году их было 47. Трамп получил 22,3% голосов, второе место с 12,2% голосов заняла канцлер Германии Ангела Меркель, третье – президент РФ Владимир Путин (7,7%). Грибаускайте является президентом Литвы с 2009 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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