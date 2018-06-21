Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине в феврале – мае, согласно которому правительство страны несет ответственность за большинство преступлений.

«В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 201 заслуживающее доверия утверждение о 321 нарушении и ущемлении прав человека, жертвами которых стали 252 человека. Из 321 (...) 112 произошли в отчетном периоде; правительство Украины несет ответственность за 68 нарушений (61%), вооруженные группы – за 19 (17%)», – говорится в отчете, размещенном на сайте УВКПЧ.

С 16 февраля по 15 мая в ООН зафиксировали 19 погибших и 62 раненых между гражданского населения. 36 человек пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов, причем 33 жертвы из них (6 погибших и 27 раненых) «могут быть отнесены к сфере ответственности правительства», говорится в докладе.

13 человек стали жертвами применения стрелкового оружия, за 12 жертв несет ответственность правительство Украины, считают в ООН.

Более половины жертв в отчетном периоде пришлось на апрель, когда резко возросло число жертв в результате обстрелов, огня из легких вооружений и стрелкового оружия, а также инцидентов, связанных с минами, отметили в УВКПЧ.

«Объекты гражданской инфраструктуры, в частности Донецкая фильтровальная станция, по-прежнему получали повреждения из-за обстрелов и огня из стрелкового оружия, в результате чего возникали перебои с поставкой воды населению. УВКПЧ задокументировало четыре случая, при которых гражданские работники ДФС, вероятно, были обстреляны умышленно. Если этот факт будет доказан, то такие действия могут быть квалифицированы как военное преступление», – добавили в организации.

Ранее в июне в ООН заявили о применяемых на Украине пытках. Также УВКПЧ ООН обеспокоилось ростом атак в отношении журналистов на Украине.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани завила, что мониторинговая задача ООН по правам человека в Украине изучает «ситуацию с попыткой поджога офиса телеканала «Интер» в Киеве 9 мая и обысками, которые были проведены сотрудниками СБУ в киевском офисе РИА «Новости», и задержанием руководителя портала РИА «Новости Украина» по обвинению в госизмене».

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