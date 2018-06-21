|ООН признала вину Киева за большинство жертв войны в Донбассе
|21.06.2018 07:31
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине в феврале – мае, согласно которому правительство страны несет ответственность за большинство преступлений.
С 16 февраля по 15 мая в ООН зафиксировали 19 погибших и 62 раненых между гражданского населения. 36 человек пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов, причем 33 жертвы из них (6 погибших и 27 раненых) «могут быть отнесены к сфере ответственности правительства», говорится в докладе.
13 человек стали жертвами применения стрелкового оружия, за 12 жертв несет ответственность правительство Украины, считают в ООН.
Более половины жертв в отчетном периоде пришлось на апрель, когда резко возросло число жертв в результате обстрелов, огня из легких вооружений и стрелкового оружия, а также инцидентов, связанных с минами, отметили в УВКПЧ.
Ранее в июне в ООН заявили о применяемых на Украине пытках. Также УВКПЧ ООН обеспокоилось ростом атак в отношении журналистов на Украине.
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани завила, что мониторинговая задача ООН по правам человека в Украине изучает «ситуацию с попыткой поджога офиса телеканала «Интер» в Киеве 9 мая и обысками, которые были проведены сотрудниками СБУ в киевском офисе РИА «Новости», и задержанием руководителя портала РИА «Новости Украина» по обвинению в госизмене».