В исследовательский центр NASA имени Джона Гленна, расположенный в американском штате Огайо, привезли космический корабль Crew Dragon. Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Instagram.

Капсулу планируют испытать в самой большой в мире термовакуумной камере, благодаря этому можно будет увидеть ее способность противостоять экстремально низким и высоким температурам, а также условиям космического вакуума.

Затем Crew Dragon должны перевезти в ангар Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Там после финальных испытаний его снарядят на космодроме в ракету-носитель Falcon 9.

Как сообщал svodka.net ранее, американская компания SpaceX намерена осуществить первый коммерческий запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником для компании Arabsat в конце года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира