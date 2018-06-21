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Турчинов заявил, что позиция его жены по ЛГБТ "соответствует закону Божьему и Конституции Украины"
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21.06.2018 07:38
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Секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что отношение его жены
Анны Турчиновой к "семейным ценностям и защита от нравственной
деформации школьной программы" – проявление ее христианской,
гражданской и профессиональной позиции. Турчинов считает, что
правозащитники выступают против свободы слова Фото: Олександр
Турчинов / Facebook "Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным
ценностям и защита от нравственной деформации школьной
программы – проявление ее христианской, гражданской и
профессиональной позиции. Эта позиция полностью соответствует
закону Божьему и Конституции Украины", – утверждает
Турчинов.Он считает, что правозащитники в этом случае выступают
против свободы слова."Попытки защитников ЛГБТ-сообщества навешивать
на мою жену ярлыки и требования уволить ее с работы являются
свидетельством их ангажированности, агрессивности и правовой
ограниченности", – заявил секретарь СНБО.
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/10155712285688553
7 июня в блоге для "Цензор.НЕТ" она раскритиковала гендерную
идеологию, которая, по ее словам, разрушает семью, подрывает
традиционные ценности и "ведет к вымиранию".15 июня в
интервью "Громадському" Турчинова заявила,
что представители ЛГБТ-сообщества – это "отклонение
от нормы".20 июня правозащитники обратились к ректору Национального
педагогического университета имени Драгоманова Виктору Андрущенко с
просьбой уволить Турчинову в связи с ее публичными гомофобными
высказываниями.
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