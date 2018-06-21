Секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что отношение его жены Анны Турчиновой к "семейным ценностям и защита от нравственной деформации школьной программы" – проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Турчинов считает, что правозащитники выступают против свободы слова Фото: Олександр Турчинов / Facebook "Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным ценностям и защита от нравственной деформации школьной программы – проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Эта позиция полностью соответствует закону Божьему и Конституции Украины", – утверждает Турчинов.Он считает, что правозащитники в этом случае выступают против свободы слова."Попытки защитников ЛГБТ-сообщества навешивать на мою жену ярлыки и требования уволить ее с работы являются свидетельством их ангажированности, агрессивности и правовой ограниченности", – заявил секретарь СНБО. https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/10155712285688553 7 июня в блоге для "Цензор.НЕТ" она раскритиковала гендерную идеологию, которая, по ее словам, разрушает семью, подрывает традиционные ценности и "ведет к вымиранию".15 июня в интервью "Громадському" Турчинова заявила, что представители ЛГБТ-сообщества – это "отклонение от нормы".20 июня правозащитники обратились к ректору Национального педагогического университета имени Драгоманова Виктору Андрущенко с просьбой уволить Турчинову в связи с ее публичными гомофобными высказываниями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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