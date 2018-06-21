ФК “Александрия” подписал первого новичка в летнее межсезонье. Им стал воспитанник александрийского футбола — полузащитник Максим Задерака, информирует со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали перехода игрока не разглашаются. В ФК “Александрия” он будет выступать под номером 94.

Новичок “Александрии” с 7 лет начал заниматься футболом. Когда ему исполнилось 16 лет, подписал договор с донецким “Металлургом”. В июле 2015 начал выступления за Каменская “Сталь”.

В предыдущей кампании в составе “Стали” 23-летний футболист сыграл 21 матч в которых отдал два результативных паса.

Как сообщал “Александрия” заняла 7-ю строчку в УПЛ и не будет представлена в еврокубках.

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