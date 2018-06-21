Киевводоканал будет проводить профилактическую промывку сетей водоснабжения в Деснянском районе в ночь с 20 на 21 июня,передает со ссылкой на .

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим местных жителей призывают воздержаться от использования воды из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. В Киевводоканал отмечают, что промывка - это обязательное профилактика.

"Обращаем внимание, что промывка - это обязательное профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалась ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка", - отметили в Киевводоканале.

В зону промывки попадут сети:

по ул. Драйзера (четные номера домов)

по просп. Маяковского (от ул. Драйзера до ул. Сабурова, четные номера)

по ул. Сабурова (нечетные номера)

по просп. Маяковского (от ул. Закревского до ул. Сабурова, нечетные номера).

После завершения промывки сетей воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Со вторника 19 июня и до пятницы 22 июня в на некоторых улицах будет отключено водоснабжение. Отключение связано с плановым ремонтом систем водоснабжения для обеспечения их надежной работы.

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