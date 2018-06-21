Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын обязался уничтожить полигон, который использовали для испытаний двигателей ракет большой дальности. Об этом сообщает Reuters .

"Председатель Ким пообещал, что Северная Корея вскоре уничтожит стенд для испытаний ракетного двигателя", - сказал агентству чиновник, говоря на условиях анонимности.

Он пояснил, что речь идет о космодроме Сохэ, на котором проводили испытания жидкотопливных двигателей для баллистических ракет большой дальности. После данных испытаний Северная Корея заявила, что ее ракеты могут достичь Соединенных Штатов Америки.

В то же время группа 38 North, которая базируется в США и отслеживает происходящее в Корейской народно-демократической республике, сообщила, что никаких признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохэ или любого другого испытательного полигона не было.

"Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим объектом, поскольку мы продвигаемся вперед в наших переговорах", - сказал агентству чиновник.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын провел официальную встречу с главой Китая Си Цзиньпинем во время посещения Пекина во вторник, 19 июня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира