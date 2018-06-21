|СМИ: Ким Чен Ын пообещал ликвидировать полигон для запуска ракет большой дальности
|21.06.2018 07:45
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Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын обязался уничтожить полигон, который использовали для испытаний двигателей ракет большой дальности. Об этом сообщает Reuters.
"Председатель Ким пообещал, что Северная Корея вскоре уничтожит стенд для испытаний ракетного двигателя", - сказал агентству чиновник, говоря на условиях анонимности.
Он пояснил, что речь идет о космодроме Сохэ, на котором проводили испытания жидкотопливных двигателей для баллистических ракет большой дальности. После данных испытаний Северная Корея заявила, что ее ракеты могут достичь Соединенных Штатов Америки.
В то же время группа 38 North, которая базируется в США и отслеживает происходящее в Корейской народно-демократической республике, сообщила, что никаких признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохэ или любого другого испытательного полигона не было.
"Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим объектом, поскольку мы продвигаемся вперед в наших переговорах", - сказал агентству чиновник.
Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын провел официальную встречу с главой Китая Си Цзиньпинем во время посещения Пекина во вторник, 19 июня.
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