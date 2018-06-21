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Вероятным местом встречи Трампа и Путина может стать Вена – СМИ
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21.06.2018 07:59
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По мнению собеседников британского издания The Times, встреча
президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным
перед саммитом НАТО могла бы вызвать "смятение и тревогу" и стала
бы "очень негативным" событием. Трамп и Путин могут встретиться в
Вене Фото: EPA Отмечается, что Вена может стать местом встречи
лидеров, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, а США и РФ
являются членами этой организации.Также источники сказали, что
Трамп и Путин могут встретиться как до визита американского лидера
в Великобританию, запланированного на 13 июля, и саммита НАТО
(11–12 июля), так и после. По мнению собеседников издания, встреча
перед саммитом могла бы вызвать "смятение и тревогу" и стала бы
"очень негативным" событием.7 июля 2017 года Трамп и
Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита
G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20
минут вместо запланированных 35 минут. Тогдашний
госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что между президентами
была "позитивная химия". Результатом переговоров стало, в
частности, согласование режима прекращения огня на юго-западе
Сирии, а также договоренность создать постоянный канал
общения по вопросам урегулирования конфликта в Украине.5 ноября
2017 года Трамп заявлял, что ожидает встречи с Путиным в
рамках своего турне по странам Азии, но 10 ноября спикер
администрации президента США Сара Сандерс сообщила,
что встречи не будет, так как произошла нестыковка в
расписании.10 ноября лидеры США и России встретились и кратко
пообщались на саммите Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества. Они стояли рядом во время церемонии
фотографирования в национальных костюмах. Когда Трамп подошел,
главы государств обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.1
июня источники The Wall Street Journal сообщили, что в Белом
доме готовят встречу Трампа с Путиным, однако президент США
сосредоточен на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен
Ыном.7 июня The Wall Street Journal со ссылкой на
источник в Европейском союзе сообщил, что Путин во время визита в
Австрию просил канцлера страны Себастьяна
Курца посодействовать в организации встречи с Трампом.15 июня
Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в июле, но
даты и места встречи не называл. Газета The Washington Post
сообщала, что встреча может пройти во время саммита НАТО.
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