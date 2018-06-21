По мнению собеседников британского издания The Times, встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным перед саммитом НАТО могла бы вызвать "смятение и тревогу" и стала бы "очень негативным" событием. Трамп и Путин могут встретиться в Вене Фото: EPA Отмечается, что Вена может стать местом встречи лидеров, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, а США и РФ являются членами этой организации.Также источники сказали, что Трамп и Путин могут встретиться как до визита американского лидера в Великобританию, запланированного на 13 июля, и саммита НАТО (11–12 июля), так и после. По мнению собеседников издания, встреча перед саммитом могла бы вызвать "смятение и тревогу" и стала бы "очень негативным" событием.7 июля 2017 года Трамп и Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что между президентами была "позитивная химия". Результатом переговоров стало, в частности, согласование режима прекращения огня на юго-западе Сирии, а также договоренность создать постоянный канал общения по вопросам урегулирования конфликта в Украине.5 ноября 2017 года Трамп заявлял, что ожидает встречи с Путиным в рамках своего турне по странам Азии, но 10 ноября спикер администрации президента США Сара Сандерс сообщила, что встречи не будет, так как произошла нестыковка в расписании.10 ноября лидеры США и России встретились и кратко пообщались на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Они стояли рядом во время церемонии фотографирования в национальных костюмах. Когда Трамп подошел, главы государств обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.1 июня источники The Wall Street Journal сообщили, что в Белом доме готовят встречу Трампа с Путиным, однако президент США сосредоточен на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.7 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Европейском союзе сообщил, что Путин во время визита в Австрию просил канцлера страны Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с Трампом.15 июня Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в июле, но даты и места встречи не называл. Газета The Washington Post сообщала, что встреча может пройти во время саммита НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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