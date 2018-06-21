Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что, начиная с 1 июля, миллиону пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, начнут насчитывать по 1435 гривен. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Рева указал, что в Украине определили минимальную пенсию для людей, которые имеют полный страховой стаж, в размере 40% от минимальной заработной платы - 1489 гривен. Однако если базовая пенсия была меньше, чем прожиточный минимум, для утративших трудоспособность лиц, государство доплачивало до этого уровня - до 1373 гривен.

"Для этого миллиона наших пенсионеров, которые получали по 1373 гривен, с 1 июля они будут получать 1435 гривен, им доплачивается до нового размера прожиточного минимума 62 гривен. Таких людей будет миллион", - пояснил министр социальной политики.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, повышенные пенсии с 1 июля получит миллион украинских пенсионеров .

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