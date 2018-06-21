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Вместо сачка - пуховик: синоптик объявила о резком похолодании в Киеве
21.06.2018 08:15
Вместо сачка - пуховик: синоптик объявила о резком похолодании в Киеве По теме:

В субботу, 23 июня, в столице Украины ожидается похолодание до +18 +20 градусов, а вечером - до +15 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в , передает

"Киевляне, кто планирует в субботу выезд на природу - вместо сачков для ловли бабочек лучше возьмите тонкий пуховичок", - написала она.

Кроме того ,по прогнозам 22-23 июня пройдут дожди с порывистым ветром.

"Накануне может реагировать организм на грядущую смену погоды - не пугайтесь, подготовьтесь", - предупредила она.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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