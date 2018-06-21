|Вместо сачка - пуховик: синоптик объявила о резком похолодании в Киеве
|21.06.2018 08:15
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В субботу, 23 июня, в столице Украины ожидается похолодание до +18 +20 градусов, а вечером - до +15 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в , передает
"Киевляне, кто планирует в субботу выезд на природу - вместо сачков для ловли бабочек лучше возьмите тонкий пуховичок", - написала она.
Кроме того ,по прогнозам 22-23 июня пройдут дожди с порывистым ветром.
"Накануне может реагировать организм на грядущую смену погоды - не пугайтесь, подготовьтесь", - предупредила она.
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