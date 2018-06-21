|Обнародованы свежие снимки группы ABBA
|21.06.2018 08:16
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* Frida, Agnetha, Björn and Benny in RMV Studio Stockholm, recording the two new songs! Release end of this year. * Have a great weekend friends! #abba #abbaofficialПубликация от @ abbaofficial 7 Июн 2018 в 10:14 PDT
О том, что группа записывает новые песни, стало известно в конце апреля 2018 года.На 2019 год ABBA запланировала виртуальный тур.Музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году. В состав группы вошли Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. За 10 лет существования группа ABBA выпустила восемь альбомов. Во всем мире было продано более 350 млн записей.
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