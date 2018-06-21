Европейская комиссия утвердила решение, которое вводит в действие ряд мероприятий в ответ на пошлины на сталь и алюминий. "Мероприятия охватывают перечень продукции на общую сумму 2,8 миллиарда евро и вступят в силу в пятницу 22 июня", - заявили в Евросоюзе.

В частности, в перечне товаров, который обнародовала , пошлиной в размере 25% будут обложены такие товары, как мотоциклы с объемом цилиндра более 500 см3, спортивные, моторные, прогулочные суда, джинсы, виски, сигары и сигареты, сладкая кукуруза и другие, передает со ссылкой на .

В ЕК подчеркнули, что вводя пошлины, ЕС использует свои права в рамках Всемирной торговой организации.

"Мы не хотели оказаться в этой позиции. Однако одностороннее и неоправданное решение об установлении тарифов на сталь и алюминий для ЕС означает, что у нас не остается другого выбора. Правила международной торговли, которые мы разработали на протяжении многих лет бок о бок с нашими американскими партнерами не могут быть нарушены без реакции с нашей стороны. Наш ответ соразмерен, пропорционален и полностью соответствует правилам ВТО. Разумеется, если отменят свои тарифы, наши мероприятия также будут отменены", – заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

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