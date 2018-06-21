Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав политзаключенного Олега Сенцова из-за предполагаемого принудительного кормления. Об этом она написала в Facebook, передает

“Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания предполагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством. Поэтому я обратилась к заместителю Министра юстиции Украины Ивана Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам”, - говорится в обращении омбудсмена.

Как сообщал Европейский суд по правам человека подал в правительство России требование о детальной информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд после переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявил, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать по гуманитарным причинам, и готов подать прошение об этом.

Напомним, адвокат Дмитрий Динзе повезет заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцов письмо от Президента Украины Петра Порошенко.

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