Официальных подтверждений слов президента США Дональда Трампа о передаче останков американских солдат из военных источников не было. Трамп заявил, что КНДР передала останки американских военных Фото: EPA При этом агентство отметило, что официальных подтверждений этой информации из военных источников не было.12 июня в Сингапуре прошел саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам встречи стороны подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает скорейшее возвращение в США останков американских военных.19 июня канал CNN сообщал о намерении КНДР в ближайшие дни передать США останки около 200 американских военных. По данным министерства обороны США, в КНДР остаются останки до 5,3 тыс. американских военных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша американских военных останки что Теги: мир