Официальных подтверждений слов президента США Дональда Трампа о
передаче останков американских солдат из военных источников не
было. Трамп заявил, что КНДР передала останки американских военных
Фото: EPA При этом агентство отметило, что официальных
подтверждений этой информации из военных источников не было.12 июня
в Сингапуре прошел саммит президента США Дональда Трампа и
северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам встречи стороны
подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает
скорейшее возвращение в США останков американских военных.19 июня
канал CNN сообщал о намерении КНДР в ближайшие дни передать
США останки около 200 американских военных. По данным
министерства обороны США, в КНДР остаются останки до 5,3 тыс.
американских военных.
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