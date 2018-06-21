Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру на должность председателя Донецкой областной государственной администрации - генерала Службы безопасности Украины Александра Куця. Об этом заявил прежний председатель Донецкой ВЦА, назначенный аудитором НАБУ Павел Жебривский в эфире 5 канала, передает "На самом деле, здесь секрета уже нет. Сегодня (20 июня - ред.) Кабинет министров утвердил генерала СБУ Александра Куця на эту должность (председателя Донецкой ОГА - ред.). Я думаю, что в ближайшее время Президент рассмотрит и издаст приказ, и тогда будет представлять в Донецкой области", - сказал он. Напомним, 14 июня Президент уволил Жебривского с должности председателя Донецкой ОГА. Позже Президент назначил Жебривского аудитором НАБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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