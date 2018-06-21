Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что просит заместителя министра юстиции Украины Ивана Лищину обратится в Европейский суд по правам человека из-за возможного нарушения прав заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенуцова, потому что прием пищи против собственной воли запрещено международным законодательством. Денисова обратилась в Минюст из-за Сенцова Фото: Людмила Денісова / Facebook "Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, есть основания считать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещенным международным законодательством. Поэтому я обратилась к заместителю Министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам", – заявила Денисова. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1982312461841493 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.По словам Москальковой, Сенцов получает витамины и действительно находится на лечебном голодании.20 июня адвокат Наталья Добрева, представляющая Сенцова в ЕСПЧ, сообщила, чтоЕвропейский суд запросил у российских властей информацию о состоянии здоровья режиссера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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