|"Есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно". Омбудсмен Денисова просит Минюст Украины обратиться в ЕСПЧ
|21.06.2018 08:33
|
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1982312461841493
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.По словам Москальковой, Сенцов получает витамины и действительно находится на лечебном голодании.20 июня адвокат Наталья Добрева, представляющая Сенцова в ЕСПЧ, сообщила, чтоЕвропейский суд запросил у российских властей информацию о состоянии здоровья режиссера.
Поделитесь статьей с друзьями