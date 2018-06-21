В среду, 20 июня, в Полтаве во время движения у маршрутки отпали два колеса. Об этом сообщает издание Полтавщина .

По полученным даннцым, случай произошел на улице Маршала Бирюзова на Решетиловском путепроводе. Микроавтобус Рута 20 ПЕ двигался по 51 маршруту в направлении площади Зыгина.

Стоит отметить, что маршрутка была нелегальной, однако, несмотря на то, перевозила пассажиров уже больше года. Также сообщается, что она "находится в далеком от идеального состоянии".

Сотрудники правоохранительных органов составили на водителя два протокола по неудовлетворительному техническому состоянию транспортного средства.

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