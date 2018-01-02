Остатки средств на счетах Госказначейства в декабре сократились почти на 50 млрд грн

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало января 2018 года составили 5,1 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины во вторник.

По ее данным, за последний месяц минувшего года они сократились в 10,6 раза, или на 49 млрд грн, что является рекордным показателем: в декабре-2016 они уменьшились на 13,3 млрд грн, годом ранее – на 38,9 млрд грн.

Согласно сообщению Госказначейства, остатки на ЕКС на начало 2018 года в 2,8 раза меньше показателя годичной давности, когда они составляли 14,26 млрд грн и стали рекордно высокими для этого времени года.

Согласно данным Национального банка, которые пока безуспешно призывает правительство и местные органы власти тратить бюджетные средства в течение года более равномерно, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в декабре сократились на 13,3%, или на 5,73 млрд грн.

На утро 2 января остатки банков составляли 37,49 млрд грн против 40,50 млрд грн на начало 2017 года.