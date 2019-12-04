Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, в ноябре по сравнению с октябрем украинцы сократили покупку валюты на 8,7% - до эквивалента $ 1,374 млрд и уменьшили продажу на 6,9% - до эквивалента $ 1,316 млрд.

Отметим, что в октябре украинцы купили валюты на $ 91,5 млн больше, чем продали, вернувшись к показателям июля-августа, тогда как в сентябре ситуация была обратной – объем продажи наличной валюты превысил объем ее покупки на $ 88,8 млн.

Однако из-за того, что в начале этого года объем продажи валюты превышал объемы ее покупки, в целом за 11 месяцев население купило валюты только на $ 4,7 млн больше, чем продало.

Также сальдо купли/продажи украинцами непосредственно долларов США уже традиционно для последних месяцев превышает сальдо в целом купли/продажи иностранной валюты: в ноябре оно составило $ 82,9 млн по сравнению со $ 135,8 млн в октябре. Объем покупки долларов в минувшем месяце сократились на 8,3% – до $ 1,058 млрд, а продажи – на 4,2%, до $ 0,976 млрд.

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