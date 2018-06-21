Председатель СНБО Александр Турчинов не смог остаться в стороне от скандала со своей женой, Анной, которую обвинили в гомофобии и публично выступил в ее защиту.

Об этом Александр Турчинов написал в своем Facebook.

"Меня удивляет когда те, кто называют себя правозащитниками безапелляционно выступают против свободы слова, против права на собственную позицию и мнение, отличное от их предубеждений.

Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным ценностям и защиты от нравственной деформации школьной программы - проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Эта позиция полностью соответствует Закону Божьему и Конституции Украины. Попытки защитников ЛГБТ сообщества навешивать на мою жену ярлыки, и требования уволить ее с работы является свидетельством их ангажированности, агрессивности и правовой ограниченности. Люблю и поддерживаю свою жену", - написал Александр Турчинов.

Напомним, Анна Турчинова, декан факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. Драгоманова и жена главы СНБО Александра Турчинова, после публикации статьи о "гомодиктатуре" заявила в интервью, что школьные учебники с антидискриминационными правками могут изменить сексуальную ориентацию детей.

Об этом сообщает "Громадське".

Также она назвала предложение заменить термин "родители" термином "родные" пропагандой гендерной политики и пропагандой ЛГБТ-сообщества.

"Ее представители поняли, что выходить один раз в год, бегать по Киеву и размахивать флагами - недостаточно. Поэтому надо воспитать совершенно других детей, другое поколение, которое будет считать, что вся эта пропаганда - это нормально. В ЛГБТ-сообществе есть окончательная цель - это усыновление детей... Но семейственность является моральной и этической нормой для любого государства. Если разрушится семья, разрушится и страна. ЛГБТ не размножаются, следовательно им нужна новая кровь и плоть. Они поняли, что не могут сделать это по-другому, кроме как с детства рассказывать школьникам, что это все абсолютно нормально" - заявила Анна Турчинова.

Она добавила, что у нее есть скриншоты учебника по гражданскому образованию, который сейчас отозвали, где детям рассказывают, какие виды семей бывают и что одиночество - это так же семья, как и гомосексуальные пары и жизнь в коммуне.

"Я считаю, что надо ликвидировать антидискриминационную комиссию вместе с гендерной комиссией. Там грантах сидят люди, которые абсолютно беспринципные. И их не беспокоит, что будет через 10 лет, потому что учебник рассчитан на 10 лет", - сказала жена секретаря СНБО.

Правозащитники обратились к ректору Национального педагогического университета имени Драгоманова Виктору Андрущенко с просьбой уволить декана факультета естественно-географического образования и экологии, супругу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Анну Турчинову в связи с ее публичными гомофобными высказываниями, сообщает 20 июня Центр информации по правам человека.

"Госпожа Турчинова прибегла к антиконституционным, откровенно гомофобным, дискриминационным, ксенофобским и антинаучным утверждениям. Своими высказываниями она также нарушает принципы государственной политики в сфере образования и принципы образовательной деятельности (в соответствии со ст. 6 закона Украины "Об образовании")", – сказано в обращении.

Отмечается, что Турчинова выступила с критикой антидискриминационных поправок в школьных учебниках, рекомендованных Министерством образования и науки Украины.

"Автор высказывается о "гендерной идеологии", используя обороты вроде "мракобесие", "антинаучная идеология, которая ведет к вымиранию", а также демонстрирует уязвимость к конспирологическим теориям. В интервью "Громадському" Анна Турчинова выразила утверждение о том, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы", гомосексуальность – болезнь, а дискриминации женщин в Украине не существует", – продолжили правозащитники.

Представители правозащитных организаций Украины выразили возмущение гомофобными и дискриминационными заявлениями Турчиновой.

"Мы убеждены, что лицо, ответственное за образование будущих педагогов, должно понимать последствия распространения дискриминационной риторики и ценить человеческое достоинство и ценность прав человека, чтобы иметь возможность воспитывать в студентах уважение к Конституции и законам Украины, в частности "Об образовании" и "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", – сказано в заявлении.

В связи с этим правозащитники требуют "применить к декану факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета имени Драгоманова Анне Турчиновой дисциплинарное взыскание в виде увольнения".

Правозащитники также обращаются в Государственную службу качества образования Украины с просьбой осуществить госнадзор за деятельностью университета имени Драгоманова в части, касающейся высказываний Турчиновой.

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