Семейство Турчиновых против ЛГБТ, или Украина против Турчиновых?
21.06.2018 08:37
Председатель СНБО Александр Турчинов не смог остаться в стороне
от скандала со своей женой, Анной, которую обвинили в
гомофобии и публично выступил в ее защиту.
Об этом Александр Турчинов написал в своем Facebook.
"Меня удивляет когда те, кто называют себя правозащитниками
безапелляционно выступают против свободы слова, против права на
собственную позицию и мнение, отличное от их предубеждений.
Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным ценностям и
защиты от нравственной деформации школьной программы - проявление
ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Эта
позиция полностью соответствует Закону Божьему и Конституции
Украины.
Попытки защитников ЛГБТ сообщества навешивать на мою жену
ярлыки, и требования уволить ее с работы является свидетельством их
ангажированности, агрессивности и правовой ограниченности. Люблю и
поддерживаю свою жену", - написал Александр Турчинов.
Напомним, Анна Турчинова, декан факультета
естественно-географического образования и экологии Национального
педагогического университета им. Драгоманова и жена главы СНБО
Александра Турчинова, после публикации статьи о
"гомодиктатуре" заявила в интервью, что школьные учебники с
антидискриминационными правками могут изменить сексуальную
ориентацию детей.
Об этом сообщает "Громадське".
Также она назвала предложение заменить термин "родители"
термином "родные" пропагандой гендерной политики и пропагандой
ЛГБТ-сообщества.
"Ее представители поняли, что выходить один раз в год, бегать по
Киеву и размахивать флагами - недостаточно. Поэтому надо воспитать
совершенно других детей, другое поколение, которое будет считать,
что вся эта пропаганда - это нормально. В ЛГБТ-сообществе есть
окончательная цель - это усыновление детей... Но семейственность
является моральной и этической нормой для любого государства.
Если разрушится семья, разрушится и страна. ЛГБТ не
размножаются, следовательно им нужна новая кровь и плоть.
Они поняли, что не могут сделать это по-другому, кроме как с
детства рассказывать школьникам, что это все абсолютно нормально" -
заявила Анна Турчинова.
Она добавила, что у нее есть скриншоты учебника по гражданскому
образованию, который сейчас отозвали, где детям рассказывают, какие
виды семей бывают и что одиночество - это так же семья, как и
гомосексуальные пары и жизнь в коммуне.
"Я считаю, что надо ликвидировать антидискриминационную комиссию
вместе с гендерной комиссией.
Там грантах сидят люди, которые абсолютно беспринципные. И их не
беспокоит, что будет через 10 лет, потому что учебник рассчитан на
10 лет", - сказала жена секретаря СНБО.
Правозащитники обратились к ректору Национального
педагогического университета имени Драгоманова Виктору Андрущенко с
просьбой уволить декана факультета естественно-географического
образования и экологии, супругу секретаря Совета национальной
безопасности и обороны Украины Анну Турчинову в связи с ее
публичными гомофобными высказываниями, сообщает 20 июня
Центр информации по правам человека.
"Госпожа Турчинова прибегла к антиконституционным, откровенно
гомофобным, дискриминационным, ксенофобским и антинаучным
утверждениям. Своими высказываниями она также нарушает принципы
государственной политики в сфере образования и принципы
образовательной деятельности (в соответствии со ст. 6 закона
Украины "Об образовании")", – сказано в обращении.
Отмечается, что Турчинова выступила с критикой
антидискриминационных поправок в школьных учебниках,
рекомендованных Министерством образования и науки Украины.
"Автор высказывается о "гендерной идеологии", используя обороты
вроде "мракобесие", "антинаучная идеология, которая ведет к
вымиранию", а также демонстрирует уязвимость к конспирологическим
теориям.
В интервью "Громадському" Анна Турчинова выразила утверждение о
том, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы",
гомосексуальность – болезнь, а дискриминации женщин в Украине
не существует", – продолжили правозащитники.
Представители правозащитных организаций Украины выразили
возмущение гомофобными и дискриминационными заявлениями
Турчиновой.
"Мы убеждены, что лицо, ответственное за образование будущих
педагогов, должно понимать последствия распространения
дискриминационной риторики и ценить человеческое достоинство и
ценность прав человека, чтобы иметь возможность воспитывать в
студентах уважение к Конституции и законам Украины, в частности "Об
образовании" и "О принципах предотвращения и противодействия
дискриминации в Украине", – сказано в заявлении.
В связи с этим правозащитники требуют "применить к декану
факультета естественно-географического образования и экологии
Национального педагогического университета имени Драгоманова Анне
Турчиновой дисциплинарное взыскание в виде увольнения".
Правозащитники также обращаются в Государственную службу
качества образования Украины с просьбой осуществить госнадзор за
деятельностью университета имени Драгоманова в части, касающейся
высказываний Турчиновой.