Во вторник, 19 июня, в Запорожской области на воде заметили труп мужчины, на котором держалась девочка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в области, передает со ссылкой на .

Отмечается, что сигнал о произошедшем на воде в пгт. Кирилловка (Федотова коса, в районе пляжа "Троя"), поступил спасателям в 19:15.

"Одна из отдыхающих обратилась к предпринимателю из проката гидроциклов, который находился на пляже, с просьбой проверить, не нужна ли помощь людям, которые ушли в море плавать на матрасе и долго не выходят на берег. Сотрудник проката на гидроцикле в 50 м от берега заметил тело человека, на котором держалась маленькая девочка", - сказано в сообщении.

Уточняется, что погибшим оказался мужчина из Харькова, 9-летняя девочка - его дочь.

В настоящее время ведется расследование, устанавливаются все подробности ЧП.

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