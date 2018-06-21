|Встреча Путина и Трампа до саммита НАТО вызывает опасения Лондона - СМИ
|21.06.2018 08:40
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В Белом доме и правительстве Великобритании опасаются, негативных последствий встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, если она состоится до саммита НАТО. Об этом сообщает со ссылкой на The Times.
По данным издания, в Вашингтоне хотят, чтобы встреча лидеров США
и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или
после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться
сразу после саммита Альянса.
Как сообщал президент США Дональд Трамп может провести встречу с
российским лидером Владимиром Путиным в июле. При этом ранее
советники Трампа игнорировали его пожелание встретиться с
Путиным.
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