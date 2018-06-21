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Встреча Путина и Трампа до саммита НАТО вызывает опасения Лондона - СМИ
21.06.2018 08:40

В Белом доме и правительстве Великобритании опасаются, негативных последствий встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, если она состоится до саммита НАТО. Об этом сообщает со ссылкой на The Times.

По данным издания, в Вашингтоне хотят, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.

Отмечается, что скорее только для места встречи будет избрана Вена из-за того, что там находится штаб-квартира ОБСЕ, а США и Россия являются членами этой организации.

Официальный Лондон заявил, что для него приоритетной будет встречен с Трампом перед Путиним, поскольку Великобритания опасается результатов такой встречи для себя.

Как сообщал президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июле. При этом ранее советники Трампа игнорировали его пожелание встретиться с Путиным.

Напомним, Путин и Трамп во время очередной телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи.

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