Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сказала, что советник президента РФ Михаил Федотов обещал приложить максимум усилий, чтобы она смогла посетить заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Денисова просит советника президента РФ помогать ее посещению Сенцова Фото: Людмила Денісова / Facebook "Это уже повторное обращение, в ответ на первое мое письмо господин Федотов заверил меня, что приложит максимум усилий, для того чтобы мое посещение Олега Сенцова произошло", – написала она. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1982298221842917 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день российские деятели искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным".20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова.По словам Москальковой, Сенцов получает витамины и действительно находится на лечебном голодании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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