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"Маленькие женщины". Вышел трейлер сериала с Лией Томпсон. Видео
21.06.2018 08:49
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместилитрейлер сериала "Маленькие женщины". Лента основана на одноименном романе американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. В центре сюжета – жизнь четырех сестер семейства Марч – Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Роли исполнили Лиа Томпсон, Иэн Боэн, Лукас Грабил, Мелани Стоун, Барт Джонсон. Премьера запланирована на сентябрь 2018 года.   | Премьера запланирована на сентябрь 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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