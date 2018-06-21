"Маленькие женщины". Вышел трейлер сериала с Лией Томпсон. Видео
21.06.2018 08:49
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместилитрейлер сериала
"Маленькие женщины". Лента основана на одноименном романе
американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. В центре сюжета – жизнь
четырех сестер семейства Марч – Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Роли
исполнили Лиа Томпсон, Иэн Боэн, Лукас Грабил, Мелани Стоун, Барт
Джонсон. Премьера запланирована на сентябрь 2018 года. |
Премьера запланирована на сентябрь 2018 года Скриншот: Movieclips
Trailers / YouTube видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube