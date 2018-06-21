В 2017 году цены в Болгарии были вдвое ниже, чем в среднем по
Евросоюзу, тогда как в Дании они оказались на 42% выше, выяснил
Евростат. Самой дорогой страной ЕС в 2017 году стала Дания Фото:
Jim / Flickr Как выяснилось, цены в Болгарии вдвое ниже, чем в
среднем по ЕС, тогда как в Дании они на 42% выше.В список самых
дешевых также попали Польша Румыния и Чехия.В перечне стран с
самыми высокими ценами – Люксембург, Ирландия, Швеция и Финляндия.
Скриншот: ec.europa.eu
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