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Евростат: Самая дешевая страна ЕС - Болгария, самая дорогая - Дания
21.06.2018 08:57
В 2017 году цены в Болгарии были вдвое ниже, чем в среднем по Евросоюзу, тогда как в Дании они оказались на 42% выше, выяснил Евростат. Самой дорогой страной ЕС в 2017 году стала Дания Фото: Jim / Flickr Как выяснилось, цены в Болгарии вдвое ниже, чем в среднем по ЕС, тогда как в Дании они на 42% выше.В список самых дешевых также попали Польша Румыния и Чехия.В перечне стран с самыми высокими ценами – Люксембург, Ирландия, Швеция и Финляндия.
Скриншот: ec.europa.euСкриншот: ec.europa.eu

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