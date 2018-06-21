В социальной сети Instagram зарегистрировался 1 миллиард человек. Об этом сообщается в заявлении социальной сети.

"Instagram теперь является глобальным сообществом в один миллиард! С момента нашего запуска в 2010 году мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества. Это важное достижение для всех нас в Instagram, спасибо вам!", - говорится в заявлении.

Помимо этого, Instagram представил новое приложение IGTV, благодаря которому можно размещать и просматривать вертикальные видео продолжительностью до одного часа. Данное приложение адаптировано для съемки с помощью смартфонов и просмотр на них. Оно станет доступно для пользователей по всему миру "в течение нескольких недель". Отмечается, что IGTV будет работать на операционных системах Android и iOS.

Как сообщал svodka.net ранее, инженеры